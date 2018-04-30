Захарова: дело Скрипалей было нужно для оправдания ударов по Сирии

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что России есть о чем рассказать по «делу Скрипалей». Она пояснила, что дело было нужно для оправдания нанесения США и Великобританией ударов по Сирии.

«Мы говорили, как только начиналось «дело Скрипалей»… что все увязано с Сирией. Удар-то по Сирии нанесен. «Отлично». Уже на данном этапе эта тема себя, видимо, (оправдала)… сыграла ставка, на которую рассчитывали», — цитирует Захарову «РИА Новости».

По ее словам, никаких доказательств применения химического оружия в Сирии у Великобритании не было, зато «у них была на руках информация относительно того, что даже на Великобританию напала Россия с использованием химического оружия».

Напомним, 14 апреля по приказу Дональда Трампа США, Франция и Великобритания начали наносить удары по Сирии. Причиной стало возможное применение властями страны химического оружия против мирного сирийского населения. В Москве эти сведения опровергли и предложили дождаться результатов расследования ОЗХО. После чего постпред РФ обвинил Великобританию и США в инсценировке этой химатаки.