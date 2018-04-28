Сенатор: за 17 лет из России незаконно вывезли $430,7 миллиарда

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что с 2000 года из России было незаконно вывезено более $430 млрд.

«По независимым оценкам, с 2000 года по 2017 год из нашей страны было вывезено порядка 430,7 миллиарда долларов. Это гигантские финансовые средства, которые могли быть вложены в развитие отечественной экономики», — цитирует сенатора «РИА Новости».

Напомним, Росфинмониторинг ранее выявил сомнительные операции на несколько миллиардов рублей, проведенные через офшоры, связанные с российскими чиновниками.