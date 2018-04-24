Биологи пересадили мышам крохотный человеческий мозг

Американские ученые имплантировали мышам клетки человеческого мозга и изучили, как операция повлияла на их поведение.

Биологи вырастили в пробирке «мини-мозг» и пересадили его мышам. В результате орган у мышей не только прижился, но и стал развиваться. Спустя 233 дня их структура и зрелость были сравнимы с мозгом новорожденного, хотя поведение животных не изменилось.

Предполагается, что результаты исследования могут произвести революцию в регенеративной медицине: выращенные клетки можно будет использовать для имплантации людям, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на журнал Nature Biotechnology.

Ранее в России группа ученых успешно испытала новые импланты губчатых костей. Медицинское изделие создано на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена.