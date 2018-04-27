Лидеры Южной и Северной Кореи пообещали больше не воевать

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердили, что общей целью двух стран является проведение процесса денуклеаризации на Корейском полуострове. Об этом сказано в «Пханмунджомской декларации о мире, процветании и объединении Корейского полуострова», подписанной сегодня лидерами двух стран.



«На Корейском полуострове больше никогда не будет войны, началась новая эпоха мира. Южная Корея и КНДР прекращают любые враждебные действия в отношении друг друга», — приводит фрагмент декларации ТАСС.

В документе также подчеркивается, что два государства «продолжат активный диалог на всех уровнях, включая высший».



Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна с 21 апреля останавливает ракетные и ядерные испытания, а также закрывает ядерный полигон.