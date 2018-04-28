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КНДР и Южная Корея планируют объявить мир до конца года

06:26, 28.04.2018
КНДР и Южная Корея планируют объявить мир до конца года
Фото: скриншот видео youtube.com

КНДР и Южная Корея договорились положить конец де-юре продолжающейся с 1950 года войне (в 1953 году был подписан договор о перемирии) в этом году. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Стороны решили заключить мировую по итогам межкорейского саммита, прошедшего накануне. Это был первый в истории визит лидера КНДР Ким Чен Ына на территорию Южной Кореи.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин отметил, что если его северокорейский коллега Ким Чен Ын действительно хочет мира и процветания, то «эта задача лежит на его плечах».

В МИД РФ назвали саммит «значимым шагом к национальному примирению и установлению прочных взаимосвязей, имеющих самостоятельную ценность».

Ранее южнокорейский президент и лидер КНДР подтвердили, что общей целью двух стран является проведение процесса денуклеаризации на Корейском полуострове.

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