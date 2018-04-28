Убыток «Росгосстраха» по МСФО вырос вдвое в 2017 году

Страховая компания «Росгосстрах» закончила 2017 год с убытком по МСФО в 58,2 млрд руб., что в два раза больше убытка 2016-го года (29,2 млрд рублей), следует из финансового отчета компании, опубликованного на сайте раскрытия корпоративной информации.

Сборы компании сократились на 38% — до 87,7 млрд руб., выплаты снизились на 30,5% — до 82,5 млрд рублей. Активы компании сократились на 2%, до 153,7 млрд руб., обязательства снизились на 30%, до 114,9 млрд рублей.



Напомним, убыток страховщика по РСБУ в 2017 году составил 55,6 млрд рублей. Это на 84,4% больше убытка 2016 года, когда он составлял 30,1 млрд рублей.