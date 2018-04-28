Татарстан направил на поддержку местных производителей молока более 1,8 миллиарда рублей

Татарстан направил более 1,8 млрд рублей на поддержку производителей молока, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Были доведены средства государственной поддержки личным подсобным хозяйствам в размере 346 млн рублей, сельхозорганизациям и КФХ – 1,5 млрд руб.

Президентом РТ Рустамом Миннихановым было принято решение продолжить субсидирование. На эти цели выделено еще 800 млн. руб.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов рассказал на совещании в Доме правительства РТ о росте показателей республиканских аграриев. В том числе объем произведенного молока вырос с начала года на 3% — до 200 тыс. тонн.