В Таиланде кремировали тело татарстанца, не дождавшись денег от родственников на транспортировку

В Таиланде во время дайвинга погиб 45-летний житель Татарстана Виталий Сиз. Его родственникам сообщили, что они должны заплатить крупную сумму за транспортировку тела, однако за установленный срок — две недели — родственники собрать ее не смогли и тело кремировали, сообщает «Вечерняя Казань».

Мать мужчины Людмила Сиз также рассказала, что семья по-прежнему должна деньги — за транспортировку праха и за хранение тела в морге всего около $6 тыс. Она пояснила, что ее сын путешествовал «дикарем» и страховки у него не было.

Пока прах татарстанца остается в Тайланде.