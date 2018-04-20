Чистая прибыль «Магнита» по МСФО снизилась в первом квартале на 1,8% — до 7,4 миллиарда рублей

Чистая прибыль «Магнита» в январе — марте текущего года, согласно отчету по МСФО, снизилась на 1,8% — до 7,4 млрд рублей. Показатель EBITDA компании сократился на 2,4% — до 20,5 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 7,1% против 7,9% годом ранее.

Отмечается, что основную выручку «Магниту» приносят одноименные магазины у дома, их сопоставимая выручка за квартал упала на 3,7%. Однако по сравнению с концом 2017 года ситуация улучшилась и отток покупателей немного замедлился, сообщают «Ведомости».

Напомним, чистая прибыль ретейлера «Магнит» по МСФО по итогам 2017 года сократилась на 34,7% и составила 35,5 млрд рублей.