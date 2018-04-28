Глава Марий Эл назначил нового министра республики

Губернатор Марий Эл Александр Евстифеев сегодня назначил на должность министра республики — полномочного представителя главы Марий Эл Николая Короткова. Указ опубликован на сайте губернатора.

В документе отмечается, что Коротков приступит к исполнению обязанностей уже 4 мая. Его предшественника Сергея Трухина освободили от должности по собственному желанию, отмечает издание «7x7».

Напомним, ранее экс-министра госимущества Марий Эл Наталью Хайруллову приговорили к 6 годам колонии общего режима и штрафу в размере однократного размера взятки (13 млн рублей).