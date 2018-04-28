Доходы бюджета Татарстана за I квартал составили 24,3% от годового плана

В I квартале 2018 года доходы бюджета Татарстана составили 50,8 млрд рублей. Это приблизительно соответствует 24,3% от годового плана.

Расходы же достигли 32,11 млрд рублей, что соответствует 14,1% от общей суммы расходов, запланированной на 2018 год.

Согласно отчету, опубликованному на сайте Минфина РТ, налоговые и неналоговые доходы составили 47,69 млрд рублей. Безвозмездные поступления достигли 3,1 млрд рублей.

Расходы республики на национальную оборону на 1 апреля оцениваются в 26,1 млн рублей. При этом на национальную безопасность потрачено 246,7 млн рублей.

На образование ушло 7,35 млрд рублей, на здравоохранение — 3,13 млрд рублей, на социальную политику — 9,25 млрд рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что бюджет Татарстана на 2018 год и на плановый период 2019—2020 годов увеличивается на 6,6 млрд рублей, а расходы — на 22,6 млрд рублей. Таким образом, доходы бюджета РТ на 2018 год составят 209,3 млрд рублей, расходы — 227,9 млрд рублей, дефицит увеличивается до 18,6 млрд рублей.

