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Мэр Нижнего Новгорода в марте возглавил медиарейтинг градоначальников столиц ПФО

13:59, 28.04.2018

Градоначальник Нижнего Новгорода возглавил медиарейтинг глав столиц субъектов Приволжского федерального округа за март 2018 года. Об этом сообщает «Медиалогия».

Вторую строчку занял мэр Саратова Михаил Исаев. Тройку замыкает градоначальник Казани.

В топ-10 также вошли Елена Лапушкина (Самара), Юрий Тюрин (Ижевск), Дмитрий Самойлов (Пермь), Евгений Арапов (Оренбург), Петр Тултаев (Саранск), Елена Ковалева (Киров) и Сергей Панчин (Ульяновск).

Ранее главы Казани и Уфы вошли в топ-3 рейтинга мэров российских городов.

ОбществоВласть Кировская областьТатарстан
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