Стоимость «Силы Сибири» оценили в 1,1 триллиона рублей

Стоимость строительства «Силы Сибири» в текущих ценах оценивается в 1,1 трлн рублей. При этом Чаяндинское месторождение оценили в 450 млрд рублей, Амурский газоперерабатывающий завод — в 950 млрд рублей.



«На весь период строительства магистральный газопровод «Сила Сибири» в текущих ценах оценивается в 1,1 триллиона рублей (с учетом НДС, — прим. ред.)», — цитирует «РИА Новости» начальника управления департамента строительства «Газпрома» Андрея Воробьева.

Напомним, «Газпром» и китайская CNPC на 30 лет заключили договор, который предполагает ежегодную поставку 38 млрд кубометров российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Поставки должны начаться 20 декабря 2019 года.

Ранее стало известно, что «Газпром» планирует построить на Балтике газоперерабатывающий завод, объединенный с газохимическим производством. Стоимость проекта предварительно оценивается в $20 млрд.