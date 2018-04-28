ВС Башкирии оставил под арестом напавшего на школу в Стерлитамаке

Верховный суд Башкирии оставил под стражей 17-летнего подростка из Стерлитамака, устроившего нападение на свою школу.

«Суд оставил без изменений решение суда города Стерлитамак», — передает «РИА Новости» слова адвоката школьника Сергея Чиркова.

Представитель защиты считает, что мальчик имеет право находиться под домашним арестом или подпиской о невыезде в связи с плохим самочувствием. Именно поэтому приговор стерлитамакского суда был обжалован в Верховном суде Башкирии.

Напомним, что 18 апреля 17-летний ученик школы №1 в Стерлитамаке напал с ножом на одноклассников и учительницу. После он поджог класс при помощи бензина. В результате пострадали четыре человека, среди которых и сам нападавший.