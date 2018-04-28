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В Финляндии весной начнутся подготовительные работы по прокладке «Северного потока — 2»

01:53, 28.04.2018
В Финляндии весной начнутся подготовительные работы по прокладке «Северного потока — 2»
Фото: kremlin.ru

Подготовительные работы по прокладке газопровода «Северный поток — 2» начнутся в Финляндии в ближайшее время, сообщила компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG.

Перед началом строительства необходимо будет выровнять морское дно, расчистить его от боеприпасов и установить необходимые конструкции для удерживания существующей инфраструктуры, сообщает ТАСС.

Ввод в строй «Северного потока — 2» намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии.

Напомним, первое разрешение на строительство в своей исключительной экономической зоне Финляндия дала 5 апреля, второе — 12 апреля.

ПромышленностьЭнергетика
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