Росфинмониторинг нашел у российских чиновников миллиарды в офшорах

Росфинмониторинг выявил сомнительные операции на несколько миллиардов рублей, проведенные через офшоры, связанные с российскими чиновниками. Об этом заявил глава ведомства Юрий Чиханчин на Евразийском антикоррупционном форуме «Конфликт интересов: право и этика».

По его словам, к таким публикациям, в том числе, относятся панамское, райское и английское досье. «Анализ данной информации показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье», — приводит слова Чиханчина «РИА Новости».

Он отметил, что ведомство выявило множество сомнительных операций на общую сумму в несколько миллиардов рублей, в которых участвовали подконтрольные россиянам юрлица.

Результаты расследования направлены в правоохранительные органы, отметил Чиханчин.



Ранее сообщалось, что в России к марту 2018 года заработает система учета подозрительных счетов.

