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В отдаленных селах появятся терминалы для безналичной оплаты услуг

00:26, 28.04.2018
В отдаленных селах появятся терминалы для безналичной оплаты услуг
Фото: realnoevremya.ru

«Почта России» планирует оборудовать 70—80% своих отделений POS-терминалами. Предполагается, что это позволит жителям отдаленных районов, где нет ни отделений банков, ни банкоматов, оплачивать услуги безналичным способом.

Всего планируется установить 25 тыс. платежных терминалов в 82 регионах России. Отмечается, что для экономики это еще один шаг в создании инфраструктуры для безналичных платежей, сообщают «Известия» со ссылкой на главу национального почтового оператора Николая Подгузова и предправления «Почта банка» Дмитрия Руденко.

Ранее сообщалось, что «Почта России» и Федеральная таможенная служба запустят технологию удаленного таможенного контроля в Казани.

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