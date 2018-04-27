ВСМ Москва-Казань предложили продлить до станции в Менделеевском районе

Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Айрат Усманов предложил продлить ВСМ Москва-Казань до станции Тихонова в Менделеевском районе.

Отмечается, что станция Тихонова – это точка притяжения Камской агломерации, куда входят такие города, как Нижнекамск, Набережные Челны, Елабуга и Менделеевск. Предполагается, что такое продление будет способствовать привлечению высококвалифицированных специалистов и развитию кластера ИнноКам, а также ТОСЭР в Челнах, так как время в пути до них сократится, передает «РИА Новости».

Ранее Усманов предложил начать работы по прокладке высокоскоростной магистрали с участка от Казани до Нижнего Новгорода.