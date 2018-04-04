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ФАС согласовала СП Сбербанка и «Яндекса»

17:45, 04.04.2018 1
ФАС согласовала СП Сбербанка и «Яндекса»
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала создание совместного предприятия Сбербанка и «Яндекса» на базе платформы «Яндекс.Маркет», пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение службы.

«Яндекс» и Сбербанк уже подписали обязывающее соглашение о создании совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркета». Банк купит акции подразделения на 30 млрд рублей. Партнеры оценивают СП в 60 млрд рублей.

Компании планируют развивать экосистему электронной коммерции, а также развивать интернет-торговлю в России, Грузии и СНГ.

Ранее стало известно, что Сбербанк и «Яндекс» могут привлечь третьего инвестора для создания этого предприятия.

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комментарии 1

комментарии

  • Иван Величко 05 апр
    Электронная торговля всегда будет пользоваться популярностью. главное тут конечно сохранения баланса между ценой и качеством. Если этот баланс будет соблюдён, то некоторым имеющимся на рынке компаниям придётся подвинуься
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