ФАС согласовала СП Сбербанка и «Яндекса»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала создание совместного предприятия Сбербанка и «Яндекса» на базе платформы «Яндекс.Маркет», пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение службы.

«Яндекс» и Сбербанк уже подписали обязывающее соглашение о создании совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркета». Банк купит акции подразделения на 30 млрд рублей. Партнеры оценивают СП в 60 млрд рублей.

Компании планируют развивать экосистему электронной коммерции, а также развивать интернет-торговлю в России, Грузии и СНГ.

Ранее стало известно, что Сбербанк и «Яндекс» могут привлечь третьего инвестора для создания этого предприятия.