ВС РФ обязал страховщиков компенсировать клиентам убытки от задержки возмещения

Верховный суд (ВС) РФ отменил определение Мосгорсуда, который отказался взыскать со страховой компании сумму процентов по автокредиту, накопившуюся за 13 месяцев, пока не выплачивалось возмещение и, соответственно, не проводился окончательный расчет с банком.

Отправляя дело на пересмотр, кассационная инстанция указала, что лишние платежи произведены из-за невыполнения обязательств по договору страхования, значит, по умолчанию предполагается наличие причинной связи между нарушением страховщика и убытками страхователя, сообщает «Интерфакс».

Ранее Верховный суд РФ оставил автоюристов без выплат по ОСАГО. 26 декабря в Верховном суде утвердили постановление о применении законодательства об ОСАГО. Права потерпевшего на страховые выплаты по ОСАГО теперь не могут передаваться по договору уступки требования.