Вил Мирзаянов опроверг свое участие в разработке «Новичка»
Химик Вил Мирзаянов заявил, что не является разработчиком нервно-паралитического отравляющего вещества «Новичок».
«В каждом интервью я не перестаю утверждать, что не являюсь создателем или разработчиком химического отравляющего вещества серии «Новичок». Ан нет, журналисты всегда величают меня «создателем» или «разработчиком» «новичков», — цитирует Мирзаянова РБК.
Ранее Вил Мирзаянов утверждал, что американцы пытались уничтожить формулу «Новичка», проникнув в его записи. Напомним, отношения между Великобританией и Россией испортились из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Предполагалось, что их отравили веществом «Новичок».Общество
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Никогда в своей жизни я не заявлял, что являюсь создателем или разработчиком ХОВ серии Новичок. В обеих своих книгах «Вызов» и State Secrets. An Insider's Chronicle of the Russian Chemical Weapons Program я утверждал и утверждаю, что их создателем новичков был покойный Петр Кирпичев. Однако, некоторые журналисты преднамеренно выдумывают и бросают на меня обвинение, что, якобы, я претендую не роль их создателя. Это настоящая ложь и клевета. В. Углев, который именно выступает как разработчик новичков бессовестно врет. Он по просту самозванец, который старается ограбить покойного своего бывшего руководителя. Углев - технический исполнитель, который делал все, что ему приказывал П. Кирпичев и все. Отныне я категорически заявляю о своем отказе от любых комментариев и интервью РИА Новости, которое участвует в этой бессовестной клевете на мой адрес.
Уехавший в США Мирзаянов не является создателем "Новичка" - глава города Шиханы
ШИХАНЫ (Саратовская обл.), 27 апр - РИА Новости. Уехавший в США Вил Мирзаянов и живущий в России Владимир Углев, выступающие экспертами по "Новичку", лгут, выдавая себя за его разработчиков, рассказал в интервью РИА Новости глава ЗАТО Шиханы Андрей Татаринов. Химик Вил Мирзаянов - специалист в области химического оружия, более 20 лет назад эмигрировавший в США, он является единственным специалистом, опубликовавшим в своей книге формулы прекурсоров боевого отравляющего вещества "Новичок". По данным западных СМИ, Мирзаянов, вероятно, является одним из его создателей. Углев, бывший сотрудник Государственного НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), в середине марта в интервью The Bell назвал себя одним из сотрудников группы, которая разрабатывала нервно-паралитические отравляющие вещества. "Все обвинения в адрес России от Мирзаянова, Углева, насколько я поузнавал у жителей города, которые с ними работали, несерьезны. Они выдают себя за экспертов, за создателей, но на самом деле лишь косвенно работали с программой по созданию боевых отравляющих веществ", - рассказал Татаринов.