Вил Мирзаянов опроверг свое участие в разработке «Новичка»

Химик Вил Мирзаянов заявил, что не является разработчиком нервно-паралитического отравляющего вещества «Новичок».



«В каждом интервью я не перестаю утверждать, что не являюсь создателем или разработчиком химического отравляющего вещества серии «Новичок». Ан нет, журналисты всегда величают меня «создателем» или «разработчиком» «новичков», — цитирует Мирзаянова РБК.

Ранее Вил Мирзаянов утверждал, что американцы пытались уничтожить формулу «Новичка», проникнув в его записи. Напомним, отношения между Великобританией и Россией испортились из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Предполагалось, что их отравили веществом «Новичок».