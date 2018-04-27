Путин поручил создать новый атлас мира без искажения «географической правды»

Российский лидер Владимир Путин поручил при участии Русского географического общества (РГО) начать подготовку нового атласа мира с достоверными названиями географических объектов. Об этом он заявил в ходе заседания попечительского совета РГО.

«При самом активном участии РГО предлагается подготовить новый российский атлас мира, в котором все подобные случаи (переименования топонимов, носивших русские названия) будут верно трактоваться», — цитирует президента пресс-служба Кремля.



Президент отметил, что нельзя не реагировать на искажение исторической и географической правды. Путин поручил заняться созданием атласа Росреестру, экспертам РГО и Минобороны.

«Минобороны в рамках всех необходимых процедур следует обеспечить доступность своих картографических материалов для составителей атласа и в целом для путешественников, туристов, автолюбителей, в том числе в формате современных компьютерных технологий, работающих онлайн. Гриф секретности на многих картах явно устарел и выглядит просто архаично», — отметил президент России.



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