В России повысили социальные пенсии на 2,9%

С 1 апреля в России социальные пенсии повысились на 2,9%. Одновременно будут повышены и другие выплаты, размер увеличения которых зависит от роста социальных пенсий. Расходы на индексацию социальных пенсий и других социальных выплат в 2018 году составят 9,6 млрд рублей.

Ожидается, что в результате индексации средний размер социальной пенсии будет увеличен на 255 руб., средний размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы — соответственно на 378 и на 382 руб., сообщает РБК.



Постановление ранее подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Отмечается, что индексация затронет 3,9 млн пенсионеров, в том числе 3,1 млн пенсионеров, получающих социальные пенсии.