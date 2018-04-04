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В первые два месяца 2018 года реальный размер пенсий в России вырос на 3%

01:32, 04.04.2018
В первые два месяца 2018 года реальный размер пенсий в России вырос на 3%
Фото: pixabay.com

Реальный размер средней ежемесячной пенсий в России в январе — феврале вырос на 3% в годовом выражении без учета прошлогодней единовременной выплаты. При этом рост в феврале составил 1,1%.

Такие данные приводит в отчете Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В номинальном выражении средняя пенсия составила 13,3 рубля и увеличилась на 3,3% по сравнению с февралем 2017 года. Рост в 1,1% указан с учетом инфляции.

С учетом выплаты пенсии снизились на 14%.

Ранее стало известно, что с 1 апреля в России социальные пенсии повысились на 2,9%.

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