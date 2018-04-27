ФАС предостерегла главу Оренбурга из-за нарушений антимонопольного законодательства

Оренбургское управление Федеральной антимонопольной службы вынесло предостережение главе Оренбурга Евгению Арапову. Ведомство обнаружило неточности в оформлении документов о пассажирских перевозках.

В ФАС пояснили, что постановление администрации предполагает принятие порядка проведения открытых конкурсов на маршруты в Оренбурге. Ряд положений документа ограничивает конкуренцию, пишет пресс-служба ФАС.

«В частности, в нарушение Закона № 220-ФЗ² в проекте Порядка отсутствует срок опубликования извещения о проведении конкурса. Кроме того, в документе установлена не предусмотренная Законом № 220-ФЗ шкала оценки критериев на этапе допуска к участию в конкурсе именно претендентов, а не участников», — говорится в сообщении.

Напомним, что в середине марта губернатор Оренбургской области Юрий Берг посоветовал Арапову найти нового главу муниципальных перевозок.



