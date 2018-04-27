В Саратовской области на выборы президента РФ потратили 222,9 млн рублей

В Саратовской области на избирательную кампанию, приуроченную к выборам президента РФ 18 марта, потратили 222,9 млн рублей из выделенных на эти цели 223,5 млн. Об этом сообщил председатель облизбиркома Владимир Писарюк на очередном заседании комиссии.

Как пишет «Коммерсант», на оплату труда работников комиссий ушло 178 млн рублей, на расходы по гражданско-правовым договорам — 13 млн рублей, на агитацию и приглашения — свыше 11 млн рублей. Еще более 3 млн рублей потратили на печатную продукцию.

Ранее сообщалось, что инаугурация президента России Владимира Путина пройдет 7 мая.