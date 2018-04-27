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Арбитраж РТ отказался признавать недействительными сделки «Татфондбанка» на 22,7 млн рублей

13:04, 27.04.2018
Арбитраж РТ отказался признавать недействительными сделки «Татфондбанка» на 22,7 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Арбитражный суд Татарстана отказался признавать недействительными шесть сделок ПАО «Татфондбанк» на общую сумму 22,7 млн рублей.

Как сообщается на сайте АСВ, две сделки были заключены с компаниями, остальные — с физическими лицами. Банковские операции касались досрочного возврата вкладов клиентов, размещенных в банке, и переводов наличных средств со счетов в ТФБ.

Ранее «Татфондбанк» подал иск к холдингу «Ак Барс» и еще двум компаниям на 250 млн рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
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