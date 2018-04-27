Арбитраж РТ отказался признавать недействительными сделки «Татфондбанка» на 22,7 млн рублей

Арбитражный суд Татарстана отказался признавать недействительными шесть сделок ПАО «Татфондбанк» на общую сумму 22,7 млн рублей.

Как сообщается на сайте АСВ, две сделки были заключены с компаниями, остальные — с физическими лицами. Банковские операции касались досрочного возврата вкладов клиентов, размещенных в банке, и переводов наличных средств со счетов в ТФБ.

Ранее «Татфондбанк» подал иск к холдингу «Ак Барс» и еще двум компаниям на 250 млн рублей.