«Татфондбанк» подал иск к холдингу «Ак Барс» и еще двум компаниям на 250 миллионов рублей

ПАО «Татфондбанк» подало в Арбитражный суд Татарстана иск к АО «Холдинговая компания «Ак Барс», ООО «АК Барс Металл» и ПАО «Камгэсэнергострой» на 250 млн рублей. Соответствующее заявление было подано 24 апреля, говорится в картотеке арбитражных дел.

Суть исковых требований пока неизвестна.

Ранее «Татфондбанк» подал иск на 63 млн рублей к торговой компании «Шифа-8» из Лениногорска.