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«Татфондбанк» подал иск к холдингу «Ак Барс» и еще двум компаниям на 250 миллионов рублей

13:13, 25.04.2018
«Татфондбанк» подал иск к холдингу «Ак Барс» и еще двум компаниям на 250 миллионов рублей
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

ПАО «Татфондбанк» подало в Арбитражный суд Татарстана иск к АО «Холдинговая компания «Ак Барс», ООО «АК Барс Металл» и ПАО «Камгэсэнергострой» на 250 млн рублей. Соответствующее заявление было подано 24 апреля, говорится в картотеке арбитражных дел.

Суть исковых требований пока неизвестна.

Ранее «Татфондбанк» подал иск на 63 млн рублей к торговой компании «Шифа-8» из Лениногорска.

ЭкономикаБанки Татарстан
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