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«Каздорстрой» собирается выплатить дивиденды за 2017 год в размере 250 рублей на акцию

12:27, 27.04.2018
«Каздорстрой» собирается выплатить дивиденды за 2017 год в размере 250 рублей на акцию
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Совет директоров ОАО «Каздорстрой» рекомендовал общему собранию акционеров утвердить дивиденды за 2017 год в размере 250 рублей на одну обыкновенную и привилегированную акции.

Годовое собрание акционеров компании пройдет 1 июня, говорится в сообщении на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Напомним, что по итогам 2017 года «Каздорстрой» занял восьмое место в топ-15 подрядчиков Татарстана. Подробнее — в материале «Реального времени».

Бизнес Татарстан
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