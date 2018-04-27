«Каздорстрой» собирается выплатить дивиденды за 2017 год в размере 250 рублей на акцию
Совет директоров ОАО «Каздорстрой» рекомендовал общему собранию акционеров утвердить дивиденды за 2017 год в размере 250 рублей на одну обыкновенную и привилегированную акции.
Годовое собрание акционеров компании пройдет 1 июня, говорится в сообщении на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Напомним, что по итогам 2017 года «Каздорстрой» занял восьмое место в топ-15 подрядчиков Татарстана. Подробнее — в материале «Реального времени».Бизнес Татарстан
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