На страхование «Королевских игр» в Татарстане потратят более 1,3 миллиона рублей

Из бюджета Татарстана на транспортировку и страхование экспонатов выставки «Королевские игры. Западноевропейское оружие и доспехи периода позднего Ренессанса из собрания Исторического музея» потратят более 1,3 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Экспонаты застрахуют от всех рисков, включая теракт, войну и извержение вулкана. Отмечается, что страховать экспонаты будут за деньги бюджета республики, но выгодоприобретателем в страховом полисе будет указано Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный исторический музей» из Москвы.

Страховка будет действовать с 5 июня 2018 года по 8 февраля 2019 года и в период экспонирования в музее Пушечного двора в Казани — с 14 июня 2018 года по 31 января 2019 года. Аукцион Министерство культуры РТ проведет 7 мая.

В числе экспонатов — 54 единицы оружия и доспехов габаритами от 27 до 242 см.

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