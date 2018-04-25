На техобслуживание медиафасада «Казань Арены» направят 2,8 миллиона рублей

Дирекция «Казань Арены» потратит на техническое обслуживание и ремонт медиафасада стадиона 2,8 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.



Согласно техническому заданию, работы включают в себя профилактический осмотр состояния экрана и вспомогательного оборудования, плановое обслуживание технических и программных средств управления экраном, мойку фасада с внешней стороны и т. д.

Ранее министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов заявил, что стадион «Казань Арена» на 95% готов принять матчи чемпионата мира по футболу.