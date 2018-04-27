В оргкомитете ЧМ-2018 нашли замену Telegram

Организаторы ЧМ-2018 запустят информационный канал в приложении Welcome 2018. Он поможет при необходимости отправлять болельщикам важные оповещения.



При этом будут использоваться популярные мессенджеры, которые станут «гарантированно бесперебойно работать во время» игр, передают «Известия» cо ссылкой на пресс-службу оргкомитета «Россия-2018».

Ранее планировалось транслировать информацию для болельщиков с помощью Telegram, но в связи с его блокировкой на территории РФ возникла необходимость в поиске альтернатив.

Официальное приложение оргкомитета Welcome 2018 доступно для устройств с операционными системами Android и iOS. В Google Play его скачали более 10 тыс. раз.

В приложении пользователи могут получить информацию о подготовке к ЧМ-2018, ознакомиться с подборками интересных мест и маршрутов для прогулок в городах-организаторах. Сервис доступен на пяти языках — русском, английском, испанском, немецком, французском.

Ранее СМИ сообщили, что Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов ряд IP-адресов, принадлежащих «Яндексу», «ВКонтакте» и «Одноклассникам». В реестре также оказались IP-адреса, принадлежащие Facebook, Twitter, Yahoo и Liveinternet.