Минниханов обсудил сотрудничество с премьер-министром Турции

Сегодня президент РТ Рустам Минниханов встретился с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом во время рабочего визита в Анкару. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

В ходе беседы стороны обсудили перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами.



Премьер-министр Турции также напомнил о своем визите в Казань в конце 2016 года, поблагодарив Рустама Минниханова за оказанное гостеприимство.



Напомним, что сегодня Рустам Минниханов в Турции участвует во встрече с представителями татарской общины. Завтра президент РТ посетит выставку «Турция — Татарстан» в Стамбуле, где побеседует с руководством ряда строительных компаний касательно инфраструктурных проектов в Татарстане.