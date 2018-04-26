Минниханов в Турции встретится с татарской общиной

Президент Республики Татарстан во время рабочей поездки в Турцию встретится с татарской общиной. Об этом сообщила на брифинге в кабмине представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

«В рамках рабочей поездки в Турцию, президент РТ встретится сегодня с татарской общиной и возложит цветы к памятнику Тукая. Имя Тукая играет крайне важную роль в жизни татарской диаспоры в Турции», — приводит слова Галимовой корреспондент «Реального времени».

Спикер также напомнила, что в прошлом году товарооборот между Татарстаном и Турцией увеличился на 40% и составил 2 млрд долларов, а на территории республики действуют 10 турецких заводов.

Напомним, сегодня президент РТ Рустам Минниханов посетит Турцию с рабочим визитом. Также в Турции с двухдневным визитом находится делегация министерства экономики Татарстана во главе с руководителем ведомства Фаридом Абдулганиевым.