В казанском Кремле анонсировали появление в Татарстане «весьма интересных» турецких проектов

Завтра в рамках рабочей поездки в Турцию президент РТ посетит выставку «Турция-Татарстан» в Стамбуле. Об этом заявила на брифинге в кабмине представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

По ее словам, в рамках встречи пройдет отдельная встреча с руководством ряда строительных компаний.

«Предполагается договоренность о реализации в РТ с участием турецких строительных компаний весьма интересных инфраструктурных проектов. О них мы сможем рассказать подробнее после переговоров. Могу лишь сказать, что это крупные, интересные, еще не реализованные до сегодняшнего момента в республике, проекты», — приводит слова Галимовой корреспондент «Реального времени».

Напомним, что сегодня Рустам Минниханов в Турции проведет встречу с представителями татарской общины.