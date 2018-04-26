Крымский мост откроют для движения автомобилей во второй половине мая

Фото: ru.wikipedia.org / European Space Agency

Движение автомобилей по Крымскому мосту будут запущено во второй половине мая. Об этом сообщил гендиректор по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.

«Работы на автодорожной части Крымского моста вышли на финишную прямую, готовность составляет 98%. Во второй половине мая мы будем готовы к открытию движения», — цитирует Рыженькина агентство «Крыминформ».

По его словам, накануне было завершено асфальтирование всех 19 км дороги по Крымскому мосту. Он также отметил, что установлены все мачты освещения, завершается монтаж барьерных ограждений и нанесение разметки.

Ранее в украинских СМИ и социальных сетях стали появляться сообщения о трещинах, которые якобы возникли на 256-й опоре Крымского моста. Позднее представители информационного центра «Крымский мост» опровергли эту информацию, заверив, что с опорами моста все в порядке.