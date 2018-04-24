Представители «Крымского моста» опровергли информацию украинских СМИ о трещинах
Представители информационного центра «Крымский мост» опровергли информацию украинских СМИ, по которой мост якобы дал трещину еще до официального открытия. Об этом сообщает деловая газета «Взгляд».
«Информация не соответствует действительности. С опорами моста, в том числе 256-й, все в порядке», — рассказали в инфоцентре «Крымский мост».
Ранее в украинских СМИ и социальных сетях стали появляться сообщения о трещинах, которые якобы возникли на 256-й опоре Крымского моста.
Напомним, что автомобильную часть моста планируется ввести в строй в конце 2018 года. В конце марта украинские экстремисты заявили, что планируют устроить блокаду Крымского моста.ОбществоИнфраструктура
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