Представители «Крымского моста» опровергли информацию украинских СМИ о трещинах

Фото: ru.wikipedia.org / European Space Agency

Представители информационного центра «Крымский мост» опровергли информацию украинских СМИ, по которой мост якобы дал трещину еще до официального открытия. Об этом сообщает деловая газета «Взгляд».

«Информация не соответствует действительности. С опорами моста, в том числе 256-й, все в порядке», — рассказали в инфоцентре «Крымский мост».

Ранее в украинских СМИ и социальных сетях стали появляться сообщения о трещинах, которые якобы возникли на 256-й опоре Крымского моста.



Напомним, что автомобильную часть моста планируется ввести в строй в конце 2018 года. В конце марта украинские экстремисты заявили, что планируют устроить блокаду Крымского моста.