Игорь Коновалов: «Динамо» — соперник хороший, но нам надо играть в свою игру»

Полузащитник казанского «Рубина» Игорь Коновалов поделился мнением о предстоящем матче с московским «Динамо».

— Наверняка уже разбирали игру «Динамо». Как против нее играть?

— «Динамо» — соперник хороший, с хорошей статистикой, они в последнее время проиграли лишь в двух матчах. Детального разбора еще не было, но нам надо играть в свою игру и отталкиваться от нее.

— Как настроение в команде?

— Хорошее. Будем играть только на победу, готовимся к серьезной игре.

— Шансы на еврокубки пропали. В чем ищите мотивацию на оставшиеся матчи сезона?

— Думаю, что для любого футболиста главная мотивация — победа. Все ребята — профессионалы. Осталось три игры, и нужно набрать как можно больше очков в оставшихся матчах.

— Твой дебют был не так давно. Как оцениваешь свою игру?

— Лично для меня дебютный матч был самым сложным. А так, уже освоился и стараюсь приносить пользу команде.

— При Хохлове «Динамо» преобразилось? И оцените, пожалуйста, игру немецкого россиянина Константина Рауша.

— «Динамо» — хорошая команда, и подбор игроков у нее хороший, поэтому, как я уже говорил, игра не будет легкой.

Напомним, матч 28-го тура чемпионата России состоится на «Арене Химки» 30 апреля и начнется в 14:00.