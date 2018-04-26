В буклете к ЧМ-2018 перепутали Нижний Новгород с Великим
В буклете к чемпионату мира по футболу-2018, в котором рассказывается о городах, где пройдут матчи турнира, вместо фотографии Нижнего Новгорода была использована фотография Кремля из Великого Новгорода.
Об ошибке сообщили пользователи соцсети. Кто и каким тиражом напечатал этот буклет, неизвестно.
Ранее сообщалось, аэропорты четырех городов ПФО введут запрет на перевозку оружия на время ЧМ-2018.СпортФутбол
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