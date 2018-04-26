В буклете к ЧМ-2018 перепутали Нижний Новгород с Великим

В буклете к чемпионату мира по футболу-2018, в котором рассказывается о городах, где пройдут матчи турнира, вместо фотографии Нижнего Новгорода была использована фотография Кремля из Великого Новгорода.

Об ошибке сообщили пользователи соцсети. Кто и каким тиражом напечатал этот буклет, неизвестно.

Ранее сообщалось, аэропорты четырех городов ПФО введут запрет на перевозку оружия на время ЧМ-2018.