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В буклете к ЧМ-2018 перепутали Нижний Новгород с Великим

16:48, 26.04.2018
В буклете к ЧМ-2018 перепутали Нижний Новгород с Великим
Фото: commons.wikimedia.org / Bestalex

В буклете к чемпионату мира по футболу-2018, в котором рассказывается о городах, где пройдут матчи турнира, вместо фотографии Нижнего Новгорода была использована фотография Кремля из Великого Новгорода.

Об ошибке сообщили пользователи соцсети. Кто и каким тиражом напечатал этот буклет, неизвестно.

Ранее сообщалось, аэропорты четырех городов ПФО введут запрет на перевозку оружия на время ЧМ-2018.

СпортФутбол
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