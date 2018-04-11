В Казани сел самолет рейса Москва — Самара из-за закрытия аэропорта «Курумоч»

В Международном аэропорту «Казань» совершил посадку самолет, следовавший по маршруту Москва (Домодедово) — Самара. Это связано с временным закрытием аэропорта «Курумоч», сообщили «Реальному времени» в пресс-службе казанского аэропорта.

На борту самолета находилось 85 пассажиров. Все они в настоящее время находятся в здании аэровокзала. Представители авиакомпании предоставляют людям напитки и питание в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Вылет самолета в Самару запланирован в 20.30.

Напомним, что в ночь с 4 на 5 апреля самолет рейса Москва — Казань из-за тумана сел в Нижнем Новгороде.