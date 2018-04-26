Варламов: «Рано или поздно мэра Ижевска и его друзей арестуют»

Блогер Илья Варламов в очередной раз раскритиковал градостроительную политику властей Ижевска. Он заявил, что «рано или поздно мэра Ижевска и его друзей арестуют».

«Это сегодня они думают, как им красиво закопать в грязь почти миллиард бюджетных рублей, который они получили на то, чтобы привести в порядок 179 дворов города. Но скоро, я надеюсь, они будут объяснять, почему созданное убожество называют «комфортной городской средой», — написал блогер.

Варламов выложил фотографии дворов, в которых прошло благоустройство. Многие он прокомментировал едкими замечаниями. Так вопросы у блогера вызвала пустая асфальтовая площадка в одном из дворов. В другом он обнаружил, что детская площадка установлена прямо в грязи. Также Варламов заметил сомнительные решения по доступности подъездов для инвалидов и благоустройство, получившее в интернете название «жэк-арт».

Напомним, что в этом месяце Варламов уже публиковал пост, посвященный Ижевску. В нем блогер также раскритиковал горадминистрацию за непродуманные решения при благоустройстве бульвара Гоголя.