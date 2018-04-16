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Варламов раскритиковал власти Ижевска за благоустройство бульвара Гоголя

09:46, 16.04.2018
Варламов раскритиковал власти Ижевска за благоустройство бульвара Гоголя
Фото: izh.ru

Блогер Илья Варламов раскритиковал власти Ижевска за благоустройство бульвара Гоголя. Он уверен, что проект был исполнен без учета многих факторов и стал пустой тратой 55 млн рублей.

Согласно новому посту Варламова, на этапе проектирования его команда отправила подробные замечания, но их в мэрии проигнорировали.

Блогер приложил фотографии бульвара, по которому текут потоки воды с газонов.

«Убогие лавочки, самая дешевая плитка и куча косяков в проекте и реализации. Вот и все», — написал Варламов.

Он считает ответственными за неудачную реализацию проекта главу Ижевска Юрия Тюрина, председателя гордумы Олега Гарина, главного архитектора города Владимира Некрасова и замминистра Удмуртии по строительству Ивана Новикова.

ОбществоВластьИнфраструктура Удмуртия
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