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Стал известен график публичных слушаний по новому генплану Казани

13:33, 26.04.2018
Стал известен график публичных слушаний по новому генплану Казани
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Публичные слушания по проекту генерального плана Казани пройдут с 29 мая по 6 июня. Информация об этом опубликована в сборнике документов и правовых актов муниципального образования города.

Приводим более подробный график слушаний.

Ранее на новом генплане Казани московские разработчики не указали озера на пересечении улицы Чуйкова с проспектом Амирхана. Позднее в мэрии Казани уточнили, что водоемы включены в природно-рекреационный комплекс.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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