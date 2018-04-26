Стал известен график публичных слушаний по новому генплану Казани
Публичные слушания по проекту генерального плана Казани пройдут с 29 мая по 6 июня. Информация об этом опубликована в сборнике документов и правовых актов муниципального образования города.
Приводим более подробный график слушаний.
Ранее на новом генплане Казани московские разработчики не указали озера на пересечении улицы Чуйкова с проспектом Амирхана. Позднее в мэрии Казани уточнили, что водоемы включены в природно-рекреационный комплекс.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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