Стал известен график публичных слушаний по новому генплану Казани

Публичные слушания по проекту генерального плана Казани пройдут с 29 мая по 6 июня. Информация об этом опубликована в сборнике документов и правовых актов муниципального образования города.

Приводим более подробный график слушаний.

Ранее на новом генплане Казани московские разработчики не указали озера на пересечении улицы Чуйкова с проспектом Амирхана. Позднее в мэрии Казани уточнили, что водоемы включены в природно-рекреационный комплекс.