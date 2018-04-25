Из нового генплана Казани исчезли озера на Кварталах

Два озера на пересечении улицы Чуйкова с проспектом Амирхана пропали из нового генплана. Проект документа, который планируют принять уже в этом году, опубликован на сайте исполкома города.



Проект был разработан московским «Научно-исследовательским и проектным институтом генерального плана города Москвы» и предполагает, что территорию под озерами отдадут под многоэтажную застройку. Отмечается, что дома на месте озер должны были появиться еще в 1980-е годы, но местные жители развернули борьбу за сохранение водоемов. Так было принято решение их оставить.

«Даже в последние годы никому и в голову не приходило покушаться на озера. Они постепенно облагораживались, вокруг были созданы скверы. Я думаю, что исчезновение озер из генплана — ошибка, которую еще не поздно исправить», — цитирует «Казанский репортер» профессора КФУ Нафиса Мингазова.

Согласно ГК РФ, генпланы городских округов принимаются на срок не менее 20 лет. При этом действующий генплан Казани был принят в 2007 году, то есть 11 лет назад.

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