Владимир Стогниенко: «В Казани во время Кубка конфедераций атмосфера более всего напоминала мундиаль»

Известный телекомментатор Владимир Стогниенко в эксклюзивном интервью «Реальному времени» отметил качество проведения матчей Кубка конфедераций в Казани.

— Так получилось, что вам не удалось откомментировать Кубок конфедераций-2017 на телевидении. Не было такого ощущения, будто все твои друзья пошли на самую крутую вечеринку, а ты остался дома? Ощущение непричастности к чему-то значимому?

— Нет, не было. Во-первых, на стадионах я был, комментировал матчи сборной России на радио «Маяк». А во-вторых, я до этого комментировал три Кубка конфедераций и не могу сказать, что это турнир моей мечты. Конечно, интереснее было бы его комментировать для телевидения, но если нет, то что поделаешь.

— Один из матчей вы работали из Казани. Если сравнивать четыре города, согласны, что здесь была самая праздничная, фестивальная, наиболее приближенная к чемпионатам мира атмосфера?

— Мне не хотелось бы обижать ни москвичей, ни питерцев, и тем более Сочи, где я не был во время турнира. Но действительно, если говорить об атмосфере, в Казани было похоже на то, что происходит на чемпионатах мира. Это правда, — сказал «Реальному времени» Стогниенко.

Напомним, ранее стало известно, что в преддверии чемпионата мира по футболу на техобслуживание медиафасада «Казань Арены» направят 2,8 миллиона рублей.