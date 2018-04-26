Минниханов посетит с рабочей поездкой Турцию

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетит сегодня, 26 апреля, Турецкую республику во главе делегации из РТ, следует из плана организационных мероприятий Татарстана.



Президент прибудет в Турцию с однодневной рабочей поездкой. В состав делегации также вошли помощник президента РТ Радик Гиматдинов и начальник Управления государственного протокола президента РТ Булат Габдрашитов.

Программа и цель пребывания пока не уточняются. При этом в Турции с двухдневным визитом находится делегация министерства экономики Татарстана во главе с руководителем ведомства Фаридом Абдулганиевым.

Отмечается, что группа во главе с первым замминистра Рустемом Сибгатуллиным проходит двухдневное обучение по программе Kosgeb. Задача — реализация совместных проектов по восстановлению и укреплению развития малого и среднего бизнеса.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем родного языка и 132-летием со дня рождения Габдуллы Тукая.