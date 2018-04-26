МЧС Татарстана предупредило о грозе и сильном ветре

МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о грозе и сильном ветре с 23 часов 26 апреля до 18 часов 27 апреля.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан»: ночью и днем 27 апреля на территории Республики Татарстан местами ожидаются сильный юго-западный ветер с порывами до 17 м/с и гроза.



Сегодня на территории республики ожидается облачная погода. В большинстве районов пройдет небольшой и умеренный дождь. Местами возможен сильный юго-восточный ветер с порывами до 16 м/с. Температура воздуха составит от +7 до +11 градусов выше ноля.