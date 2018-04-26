В Татарстане сегодня ожидается сильный ветер и до +12

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В Татарстане сегодня ожидается облачная погода. В большинстве районов пройдет небольшой и умеренный дождь.

Ветер юго-восточный умеренный, местами сильный, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В республике ожидаются максимальные температуры воздуха днем от +7 до +12 градусов.

В Казани столбики термометра покажут от +7 до +11. В Набережных Челнах ожидается от 7 до 9 градусов выше ноля.

Напомним, ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий в Татарстане. Так, ночью и днем 26 апреля на территории республики местами ожидается сильный юго-восточный ветер порывами до 16 м/с.