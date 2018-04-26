Великобритания может раскрыть имена россиян, хранящих деньги на ее территориях

Парламент Великобритании 2 мая планирует проголосовать за законопроект, обязывающий заморские территории страны раскрывать личности бенефициаров компаний, хранящих деньги на их территории, в том числе российского происхождения.



В соответствии с новыми правилами, все заморские территории Великобритании, такие как Каймановы острова и Британские Виргинские острова, будут обязаны провести реформу прозрачности до конца 2020 года, передает The Times.

По словам одного из членов Консервативной партии Эндрю Митчелла, документ разработан с согласия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и призван помочь в борьбе с отмыванием средств.

Голосование назначено на вторник 2 мая.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Великобритания рассматривает различные меры в отношении «незаконных финансов» россиян в Великобритании.