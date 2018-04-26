«Алтынбанк» вошел в топ-3 банков по низкому значению норматива Н2

«Алтынбанк» по состоянию на 1 апреля 2018 года вошел в топ-3 банков с низким значением по нормативу Н2. Соответствующие данные приводит Центробанк.



Значение норматива мгновенной ликвидности банка составляет 21,77%. На второй строчке разместился «Донхлеббанк» со значением 20,14%. Лидером антирэнкинга стал банк «Эко-Инвест». При этом значение норматива мгновенной ликвидности данной кредитной организации за месяц сократилось более чем в четыре раза — с 91,27% до 19,74% при минимуме в 15%, сообщают «Банки.ру».

Отмечается, что «лидерство» в рейтинге и приближение значения норматива к минимально допустимому уровню может говорить о дефиците ликвидности в кредитной организации и в дальнейшем привести к неспособности банка своевременно и в полном объеме выполнять обязательства перед кредиторами и вкладчиками.

Ранее «Алтынбанк» выиграл у Агентства по страхованию вкладов (АСВ) суд по оспариванию сомнительных операций с «Татфондбанком».